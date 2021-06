Nel Lazio, l’assessore D’Amato ha comunicato che la prenotazione per l’Open Week AstraZeneca è sospesa e il vaccino verrà usato solo per i richiami.

Nel Lazio, sono state sospese tutte le prenotazioni relative agli Open Day AstraZeneca destinati ai cittadini che hanno più di 18 anni, programmati nel periodo 9-13 giugno.

Lazio, Open Week con AstraZeneca sospesa: verranno effettuati solo i richiami

Nuovo stop in Italia per gli Open Day dedicati al vaccino sintetizzato contro il coronavirus dall’azienda farmaceutica AstraZeneca.

Nel Lazio, infatti, l’assessore alla Sanità e all’integrazione Socio-Sanitaria Alessio D’Amato ha recentemente comunicato che, a partire dalle ore 22:00 di giovedì 10 giugno, la Regione ha messo in stand by le prenotazioni per l’Open Week AstraZeneca Over 18, evento in programma dal 9 al 13 giugno.

A questo proposito, l’assessore D’Amato ha spiegato che con il siero anglo-svedese “verranno effettuati solo i richiami già programmati di questo vaccino”.

Non è stato, però, specificato quale sorte toccherà a coloro che hanno già effettuato la prenotazione nei giorni scorsi poiché non è stato ancora annunciato nessun cambiamento nell’appuntamento fissato né è stato specificato se i cittadini dovranno nuovamente prenotarsi sulla piattaforma PrenotaVaccinoCovid.

Lazio, Open Week con AstraZeneca sospesa: la decisione del Cts

In Italia, in merito all’utilizzo del vaccino AstraZeneca, sono stati confermati i richiami per ogni fascia d’età ma si attende ancora la decisione definitiva del Comitato tecnico scientifico (Cts) che dovrebbe essere diramata nella giornata di venerdì 11 giugno.

Tra le ipotesi in campo analizzate da Cts, figurano la possibilità di limitare AstraZeneca agli over 60 oppure bandire l’uso del siero anglo-svedese anche per i richiami che, di conseguenza, verranno effettuati con i vaccini a mRna prodotti da Pfizer/BioNTech e da Moderna. Una simile decisione, tuttavia, avrebbe ingenti ripercussioni sulla campagna vaccinale laziale: in questo contesto, l’assessore D’Amato ha rivelato che soltanto nel mese di giugno è stata schedulata la somministrazione di più di 156 mila richiami di AstraZeneca.

Lazio, Open Week con AstraZeneca sospesa: la vaccinazione degli adolescenti

Al momento, nel Lazio, si può procedere alla prenotazione della propria dose di vaccino anti-Covid mediante la piattaforma istituita sul sito Salute Lazio, indipendente dagli Open Day.

Dalle ore 24 di domenica 13 giugno, poi, saranno aperte le prenotazioni a tutti i cittadini residenti afferenti alla fascia d’età 17-24 anni.

I ragazzi di età inferiore ai 17 anni, invece, potranno rivolgersi al proprio medico di base a partire da martedì 15 giugno oppure aderire ai cosiddetti Junior Open Day ai quali si potranno prenotare a partire da venerdì 11 giugno e che procederà all’inoculazione del vaccino Pfizer nei weekend del 12-13 giugno e del 19-20 giugno.