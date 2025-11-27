Le Accuse di Teresa Ribera sulle Ingerenze Americane nella Regolamentazione Digitale: Cosa C'è da Sapere

Le recenti dichiarazioni della commissaria europea per la Concorrenza, Teresa Ribera, hanno suscitato un acceso dibattito riguardo alle pressioni esercitate dagli Stati Uniti sull’Unione Europea in merito alla regolamentazione del settore digitale. In un contesto di negoziati commerciali tesi, Ribera ha descritto queste pressioni come un vero e proprio chantage, sottolineando l’importanza di preservare la sovranità europea nelle questioni normative.

Le accuse di chantage da parte degli Stati Uniti

Durante un’intervista rilasciata a POLITICO, Ribera ha denunciato le affermazioni del segretario al Commercio statunitense, Howard Lutnick. Quest’ultimo ha suggerito che gli Stati Uniti potrebbero riconsiderare le loro politiche tariffarie su acciaio e alluminio se l’Unione Europea decidesse di rivedere le sue regole digitali. Questa proposta è stata interpretata dai funzionari europei come un chiaro tentativo di influenzare l’approvazione del Digital Markets Act (DMA), una delle normative più significative dell’UE nel settore digitale.

Il contesto delle negoziazioni commerciali

La commissaria Ribera ha sottolineato che le norme in questione non dovrebbero essere oggetto di negoziazione commerciale. Ogni tentativo di correlare le regole digitali a questioni tariffarie rappresenta una violazione della sovranità europea. Le critiche provenienti dagli Stati Uniti si concentrano in particolare sulle regolazioni che riguardano le grandi piattaforme tecnologiche, come Google e Amazon, tutte con sede negli Stati Uniti. Ribera ha enfatizzato l’importanza di mantenere l’integrità delle normative europee.

Le ripercussioni della pressione americana

Ribera ha avvertito che le normative europee sono state concepite per garantire un mercato digitale equo e non devono essere influenzate da pressioni esterne. Ha anche ricordato che l’Unione Europea rispetta le regole stabilite dagli Stati Uniti per i loro mercati, sottolineando l’importanza della reciprocità nella regolamentazione.

I segnali di divisione tra gli Stati membri

Nonostante la posizione ferma della commissaria, emergono segni di disaccordo tra gli Stati membri dell’Unione Europea. Dopo le recenti discussioni, Lutnick ha osservato che alcuni ministri europei potrebbero mostrarsi più aperti a rivedere le normative digitali rispetto alla Commissione. Questa situazione potrebbe indicare che le pressioni americane stanno iniziando a produrre effetti, minando la solidarietà tra i vari paesi dell’UE.

Il dibattito sul dma e le sue implicazioni

Il dibattito attorno al Digital Markets Act<\/strong> (DMA) si inserisce in un contesto più ampio di tensioni commerciali tra Stati Uniti e Europa. La questione della regolamentazione digitale potrebbe diventare un campo di battaglia fondamentale nella guerra commerciale in corso. Qualora le normative europee venissero modificate sotto pressione, ciò potrebbe avere conseguenze significative per il mercato digitale europeo e per la sua capacità di mantenere un livello di competitività<\/strong> globale.

Le autorità americane continuano a esercitare pressioni, mentre la resistenza della Commissione Europea e la posizione di Ribera potrebbero rappresentare un punto di svolta nella difesa della sovranità normativa europea. La questione rimane aperta e potrebbe avere ripercussioni a lungo termine, non solo per le relazioni commerciali, ma anche per la struttura del mercato digitale a livello globale.