Le app online più scaricate

Quali sono le app di giochi online più amate? La lista è quasi infinita, poiché ogni giorno vengono lanciati sul mercato nuovi titoli e nuove simulazioni.

Le applicazioni per cellulari e tablet hanno rivoluzionato il nostro modo di vivere. Ci affidiamo oggi alle tante app sviluppate per i nostri device mobili per compiere le più disparate azioni quotidiane: dal tenere sotto controllo i livelli di sforzo del nostro corpo durante un esercizio fisico all’ordinare del cibo a domicilio, dal comprare un vestito a trasferire denaro in ogni parte del mondo con un semplice tap sullo schermo del telefonino.

Nell’universo delle applicazioni e dei programmi per i nostri dispositivi mobili spiccano però le app dedicate ai giochi. Anche in questo caso, sugli store digitali è possibile trovare di tutto: dalle rivisitazioni dei classici giochi arcade fino alle simulazioni sportive, per finire alle piattaforme di gioco online con cui sfidare a distanza i nostri amici a poker e al tempo stesso sfruttare i bonus benvenuto casino.

Ma quali sono le app di giochi online più amate dagli italiani? La lista, in teoria, sarebbe quasi infinita, poiché ogni giorno vengono lanciati sul mercato nuovi titoli e nuove simulazioni. Non c’è dubbio, però, che alcune hanno catturato l’attenzione della maggior parte degli utenti più di tutte. È il caso di Subway Surfers, la app più scaricata al mondo nel 2017. Disponibile per tutte le piattaforme (iOS, Android ma anche Kindle e Windows Phone), Subway Surfers ha conquistato tutti grazie alla sua grafica molto fluida e alla semplicità di uno stile di gioco che prevede di correre nei tunnel della metropolitana, cercando di sfuggire alla cattura della polizia. Forte di questo successo, nel 2018 è nata anche una serie animata di una dozzina di episodi che è andata in onda sul canale YouTube di SYBO Games.

Un altro titolo amatissimo dai più giovani e non è stato ed è tuttora il celeberrimo Fruit Ninja, app sviluppata da Halfbrick che è stata lanciata per la prima volta nel 2010 per i dispositivi iOS (e successivamente anche per Android e Windows). Al 2015 Fruit Ninja aveva raggiungo il record mondiale di un miliardo di download. Il gioco consiste di tagliare a fette pezzi di frutta, semplicemente strisciano il dito sullo schermo del nostro dispositivo mobile. La app originale di Fruit Ninja (che oggi si può trovare anche gratis nelle decine di varianti lanciate sul mercato) deve il suo successo non solo al gameplay avvincente ma anche al prezzo molto basso del gioco, fattori che certamente ne hanno determinato la diffusione su scala mondiale nel giro di pochi anni dal lancio.