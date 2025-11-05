Le aziende farmaceutiche statunitensi minacciano di ritirarsi dal Regno Unito se il NHS non aumenta i pagamenti

Il panorama delle farmaceutiche americane nel Regno Unito sta attraversando un periodo di incertezze. L’ambasciatore degli Stati Uniti, Warren Stephens, ha lanciato un chiaro allerta, affermando che se il governo di Keir Starmer non rivedrà le proprie politiche di pagamento per i farmaci, molte aziende potrebbero decidere di chiudere le loro operazioni nel paese.

Durante un incontro tra rappresentanti commerciali britannici e americani a Londra, Stephens ha sottolineato che il Regno Unito deve ristrutturare i propri meccanismi di pricing per attirare gli investimenti delle aziende farmaceutiche statunitensi. Secondo lui, la mancanza di azioni rapide potrebbe portare a una riduzione degli investimenti futuri e, in ultima analisi, a chiusure di stabilimenti nel Regno Unito, un fatto che danneggerebbe gravemente il settore delle scienze della vita britannico.

Il contesto delle trattative sul prezzo dei farmaci

Nel contesto attuale, il Regno Unito sta conducendo trattative sul prezzo dei farmaci con l’amministrazione Trump e le aziende farmaceutiche per stabilire quanto il Servizio Sanitario Nazionale (NHS) debba pagare per i medicinali. A ottobre, è stata riportata la proposta di un incremento fino al 25% della soglia di pagamento da parte del NHS, ma i dirigenti delle aziende farmaceutiche chiedono ulteriori miglioramenti.

Le richieste delle aziende farmaceutiche

Patrik Jonsson, presidente della divisione internazionale di Eli Lilly, ha dichiarato che l’azienda è in attesa di vedere cambiamenti significativi nel mercato dei farmaci britannico prima di considerare il rilancio di un investimento da 279 milioni di sterline in un progetto di incubatore biotecnologico. Jonsson ha espresso che non ci sono ancora sufficienti garanzie per avviare il Lilly Gateway Lab.

Le conseguenze delle politiche attuali

Un punto cruciale delle discussioni riguarda il sistema di clawback, attraverso il quale le aziende devono restituire parte dei ricavi se la spesa del NHS per i farmaci supera un certo limite. Senza un adeguato innalzamento di questo limite, ogni aumento della spesa da parte del NHS comporterebbe un carico maggiore per le aziende farmaceutiche.

Le negoziazioni sui prezzi dei farmaci sono diventate una parte fondamentale degli attuali colloqui commerciali tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, specialmente dopo che Starmer ha concordato un accordo commerciale quadro con Trump a maggio, promettendo un miglioramento dell’ambiente per le aziende farmaceutiche nel Regno Unito.

Le sfide energetiche del Regno Unito

Stephens ha anche evidenziato che l’ostacolo principale alla crescita del Regno Unito è rappresentato dai costi energetici elevati. Ha avvertito che senza riforme significative nelle politiche energetiche, la posizione del Regno Unito come meta privilegiata nell’economia globale potrebbe risultare compromessa.

Prospettive future

Il governo britannico, secondo il Ministro del Commercio Chris Bryant, è completamente allineato con un’agenda ambiziosa per il business. Bryant ha esposto le strategie del governo per integrare le politiche industriali, le piccole imprese e le strategie commerciali per stimolare la crescita economica.

Il Regno Unito continua a mirare a condizioni favorevoli su un elenco limitato di linee tariffarie, con i farmaci e il whisky scozzese tra le principali priorità. Tuttavia, le difficoltà nei rapporti commerciali con Pechino rimangono un nodo da sciogliere, rendendo la situazione complessa e delicata.