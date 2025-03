Stando all’ultimo bollettino medico pubblicato ieri sera, le condizioni di salute di Papa Francesco sono rimaste stabili. Non si sono verificati episodi di insufficienza respiratoria né di broncospasmo. Oggi, 6 marzo, sono state diffuse le prime informazioni riguardanti la salute del Santo Padre dopo la notte appena trascorsa.

Le condizioni di salute di Papa Francesco: “Notte tranquilla”

Il bollettino serale di ieri, 5 marzo, sulle condizioni di salute del Papa comunica che anche il Santo Padre è rimasto in stato stazionario, senza segni di insufficienza respiratoria. Ha proseguito con l’ossigenoterapia ad alti flussi e, nella notte, ha iniziato la ventilazione meccanica non invasiva. È stata aumentata l’intensità della fisioterapia respiratoria e motoria, e il Papa ha passato la giornata seduto in poltrona. Considerata la complessità del suo quadro clinico, la prognosi rimane riservata.

La Sala Stampa Vaticana rende noto, questa mattina, giovedì 6 marzo, che la notte è trascorsa tranquilla e Papa Francesco sta riposando.

Giubileo del Volontariato, a Roma oltre 25 mila fedeli

L’8 e il 9 marzo il quinto dei grandi eventi giubilari che vedrà la partecipazione di associazioni, gruppi, Onlus, organizzazioni dei cinque continenti.

Si stima che circa 25.000 pellegrini, provenienti da più di 100 Paesi, parteciperanno all’iniziativa. Tra i gruppi più numerosi, quasi 15.000 volontari giungeranno dall’Italia, tra cui 5.000 membri delle Misericordie, 4.000 della Protezione Civile e 800 della Caritas Italiana. Parteciperanno anche importanti delegazioni provenienti da Spagna, Stati Uniti, Brasile, Polonia, Argentina, Messico, Colombia, nonché da Paesi come Australia, Cile, Ecuador e India.