Le attuali condizioni di salute del Papa

Le condizioni cliniche di papa Francesco si sono mantenute stabili, come riportato nel bollettino medico diffuso dalle fonti vaticane. Il Pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale, non ha necessitato di ventilazione meccanica non invasiva, ma solo di ossigenoterapia ad alti flussi. Questo è un segnale positivo, anche se la prognosi rimane riservata, considerando la complessità del suo quadro clinico. La notte precedente è stata descritta come tranquilla, un altro indizio di un miglioramento delle sue condizioni generali.

Il messaggio di papa Francesco ai fedeli

Nonostante la sua degenza, papa Francesco ha voluto mantenere un contatto con i suoi fedeli. Per la terza domenica consecutiva, non ha potuto tenere l’Angelus in piazza San Pietro, ma ha inviato un messaggio scritto. In questo testo, ha espresso la sua gratitudine per l’affetto e la vicinanza dimostrata dai fedeli in questo periodo difficile. Il Papa ha sottolineato come la fragilità possa nascondere una benedizione, invitando tutti a confidare nel Signore e a pregare per coloro che soffrono.

Un appello alla pace e alla solidarietà

Nel suo messaggio, papa Francesco non ha dimenticato di rivolgere un pensiero ai popoli martoriati dalla guerra. Ha pregato per la pace in diverse regioni del mondo, tra cui l’Ucraina, la Palestina, Israele, il Libano, il Myanmar, il Sudan e il Kivu. Queste parole risuonano con particolare forza in un momento in cui il mondo è segnato da conflitti e sofferenze. Il Pontefice ha invitato tutti a unirsi in preghiera, affidandosi a Maria, nostra Madre, per trovare conforto e speranza.