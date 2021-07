Le Iene avranno una nuova conduttrice: Elodie sostituirà Alessia Marcuzzi

Dopo l'addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset Elodie potrebbe essere la nuova conduttrice de Le Iene.

Dopo che Alessia Marcuzzi ha dichiarato di aver chiuso il suo contratto con Mediaset dopo 25 anni di carriera sembra che le Iene abbiano scelto Elodie come conduttrice al suo post.

Elodie conduttrice a Le Iene? L’indiscrezione

Elodie sarà il nuovo volto delle Iene al posto di Alessia Marcuzzi? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete e sembra che la cantante fidanzata con Marracash abbia già accettato la proposta.

Sempre secondo il rumor però Elodie non prenderà parte al programma da settembre, bensì da gennaio 2022: sul motivo di questa decisione al momento è mistero, anche se sembra che alla base potrebbero esserci alcuni impegni musicale della cantante. Per Elodie Di Patrizi si tratterebbe della seconda prova in veste di conduttrice dopo quella sul palco del Festival di Sanremo 2021 (che le è valsa una moltitudine di lodi).

Elodie al posto di Alessia Marcuzzi: i dettagli

Qualche settimane fa Alessia Marcuzzi ha annunciato via social di aver chiuso il suo contratto con Mediaset dopo 25 anni di onorata carriera. La conduttrice ha affermato di volersi prendere del tempo per sé e per dedicarsi ad alcuni nuovi progetti. Oltre al suo addio sembra che presto le Iene potrebbero dover fare i conti anche con l’addio di Nicola Savino. Al momento sulla questione non esistono conferme, main tanti tra i fan sperano di saperne presto di più.

Elodie: la vita privata

Mentre le voci sul suo futuro tv continuano a diventare sempre più insistenti Elodie continua a godersi la sua storia d’amore con il rapper Marracash, conosciuto sul set della sua canzone, Margarita. I due si sono incontrati per la prima volta durante le riprese del videoclip e da allora non si sono mai più detti addio.

“Io penso che questa che questa che sto vivendo sia la storia della mia vita.

Ci sono momenti dove tutto si incastra perfettamente. Capita poche volte, anzi, potrebbe anche non capitare mai, ci vuole un po’ di fortuna”, ha dichiarato la cantante. Nonostante i due siano più innamorati e felici che mai per il momento avrebbero deciso di non andare a convivere. A tal proposito la stessa Elodie ha dichiarato che il loro tentativo di convivenza (durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus) non sarebbe andato per il meglio, e che per questo lei avrebbe deciso di acquistare una casa tutta per sé.