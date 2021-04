Le lettere del Principe Filippo e Diana: com’era il loro rapporto?

Uno scambio di lettere privato tra il Principe Filippo e Diana svela dettagli sul loro rapporto, non così gelido come si è soliti pensare.

Nonostante nell’immaginario comune il Principe Filippo, morto il 9 aprile 2021 a 99 anni, sia sempre stato dipinto come gelido e spietato nei confronti della nuora Diana, una serie di lettere tra i due mostrano come in realtà il duca di Edimburgo avrebbe preso le parti di Lady D nei mesi precedenti al suo divorzio con Carlo.

Lettere tra Principe Filippo e Diana

L’idea che tra Filippo e Diana non scorresse buon sangue derivava da una dichiarazione fatta da un’amica della donna nel 2008 secondo cui l’uomo le avesse rivolto “parole piene di crudeltà e disprezzo“ dopo la separazione con Carlo. Cosa smentita da Buckingham Palace ma che in breve tempo aveva fatto presa sul pubblico.

Il carteggio tra i due, comparso per la prima volta nel 2018 sull’Express ed esaminato dalla commissione d’inchiesta che doveva far luce sulla morte della donna, svela invece come Filippo avesse preso le parti di Lady D e avesse anche giudicato “sciocca” la scelta del figlio di lasciarla per Camilla Parker-Bowles.

Dalle lettere è emerso che lo stesso si sarebbe anche offerto di aiutarla in ogni modo facendo anche da mediatore tra lei e il consorte.

La principessa di Galles aveva scritto al suocero per chiedergli aiuto riguardo l’imminente fine del suo matrimonio: lettere con un tono affettuoso e tutt’altro che gelido. Lui le aveva risposto che “è sciocco che un uomo del rango di Carlo rischi tutto per Camilla” e aveva promesso che avrebbe fatto tutto il possibile per aiutare la coppia.

In piùù avrebbe preso una posizione netta sulla separazione di Carlo e Diana: “Non avremmo mai immaginato che avrebbe potuto lasciarti per quella donna. Un’assurdità del genere non ci è mai neanche passata per la testa”.

A mostrare un rapporto di affetto tra i due è anche la quarta stagione di The Crown, la serie Netflix che racconta le vicende del trono inglese. Dalle puntate emerge come Filippo e Diana fossero accomunati dalla difficoltà di adattarsi alle regole della famiglia reale e di esserne sempre considerati degli estranei. Una condizione che li avrebbe quindi avvicinati più di quanto l’opinione pubblica va pensando.