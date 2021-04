Morto il principe Filippo, marito della Regina Elisabetta: aveva 99 anni

Addio al duca di Edimburgo e principe consorte Filippo d'Inghilterra: l'annuncio della Regina Elisabetta.

Lutto per la Royal Family per la scomparsa del principe consorte Filippo d’Inghilterra, morto all’età di 99 anni. Il marito della Regina Elisabetta si è spento nella giornata del 9 Aprile 2021. La notizia è stata confermata dalla casa reale inglese tramite social.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

