La regina Elisabetta e il principe Filippo sono stati vaccinati al castello di Windsor: è quanto affermato da Buckingham Palace per volere della sovrana.

La regina Elisabetta aveva già reso nota la sua intenzione di vaccinarsi contro il coronavirus, anche per smorzare i movimenti no-vax e fungere da esempio per la nazione. Una simile posizione era stata già assunta dalla sovrana in occasione del vaccino antipolio del 1957, quando infranse il protocollo reale per comunicare di aver fatto vaccinare i principi Carlo, 8 anni, e Anna, 6 anni.

Proprio come nel 1957, nella giornata di sabato 9 gennaio 2021, una fonte ufficiale vicina alla famiglia reale ha diramato la notizia dell’avvenuta vaccinazione della regina e del principe consorte.

Regina Elisabetta e principe Filippo vaccinati

Buckingham Place ha recentemente diffuso importanti novità circa la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 ai reali britannici. Secondo una fonte reale, infatti, la regina Elisabetta e il duca di Edimburgo Filippo sono stati vaccinati nella giornata di sabato: la proceduta è stata effettuata dal medico della famiglia reale presso il castello di Windsor.

La fonte incaricata di diramare l’informazione ha anche ribadito la volontà della regina di rendere ufficiale l’avvenuta vaccinazione al fine di evitare la diffusione di ulteriori voci e speculazioni, nel Regno Unito e a livello mondiale.

La regina Elisabetta, 94 anni, e il principe Filippo, 99 anni, fanno parte dei 1,5 milioni di cittadini britannici cui è stato possibile ricevere almeno la prima delle due dosi previste di farmaco, necessarie per rendere efficace il vaccino contro il Covid-19.

Nessuna comunicazione, invece, è stata rilasciata circa la tipologia di prodotto destinata alla famiglia reale.