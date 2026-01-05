Jesy Nelson, ex cantante del gruppo britannico "Little Mix" racconta ai fan il difficile periodo che ha vissuto e vive curando le figlie, nate premature e affette da una grave malattia.

La cantante statunitense ex membro del gruppo “Little Mix” ha rivolto un accorato appello ai propri fan via social dove ha aggiornato loro sulla condizione di salute delle due figlie gemelle che sono venute al mondo lo scorso maggio. Un messaggio carico di dolore ed emozione che vuole essere da sprono per altri genitori nella medesima condizione.

Il parto prematuro delle piccole

L’ex voce del gruppo Little Mix, Jesy Nelson ha raccontato la storia che ha portato al parto prematuro delle piccole in un video-post su Instagram, spiegando come essendo nate di 7 mesi abbiano affrontato un primo percorso in terapia intensiva neonatale.

“Le bambine sono premature, non confrontarle con altri bambini, non raggiungeranno gli stessi traguardi” questo è ciò che le hanno riferito i medici, dopo il trasferimento dalla terapia intensiva neonatale.

Una notizia difficile da accettare per qualunque genitore ma che prova a dare un senso alle difficoltà immediatamente percepite dalla coppia, rispetto ai movimenti che dovrebbero considerarsi naturali per un bambino appena venuto al mondo.

Le figlie potrebbero non camminare

Nel video ha voluto parlare della malattia di cui le bambine sono affette, come riportato da Biccy.it – “entrambe sono affette da SMA di tipo 1 una grave malattia muscolare, la più grave che un bambino possa avere”.

Si tratta di una malattia che colpisce ogni muscolo del corpo rendendo complicata qualsiasi attività. Esistono farmaci in grado di aumentare l’aspettativa di vita ma è fondamentale scoprirla in tempo.

Proprio a questo proposito Nelson rivela – “appena scoperta la malattia il percorso è stato rapido, tuttavia le bambine potrebbero non camminare mai“.

La malattia non è curabile ed i muscoli colpiti non sono recuperabili, la terapia si basa sul gene che chi è affetto non possiede, permettendo di salvare i muscoli ancora attivi.

Jesy Nelson ha svelato come può essere diagnosticata – “può essere prevenuto se viene effettuato subito dopo la nascita il test del tallone“, diagnosi che in Inghilterra non è stata effettuata.

Il video termina con un appello ai fan genitori – “se qualcuno nota questi segnali nel proprio bambino portatelo da un medico. Il tempo è fondamentale, prima riceverà il trattamento migliore sarà la sua vita”.