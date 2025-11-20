Divieto di Accesso a Facebook e Instagram per Minori in Australia: Cosa Devi Sapere

Scopri come Meta sta implementando restrizioni per gli utenti minorenni in Australia su Facebook e Instagram.

Meta ha annunciato che a partire dal 4 dicembre, gli utenti australiani di età inferiore ai 16 anni saranno esclusi da Facebook e Instagram. Questa decisione si inserisce nel contesto di una nuova normativa che il governo australiano sta per attuare, la quale mira a limitare l’accesso dei minorenni ai social network. La legge entrerà in vigore ufficialmente il 10 dicembre e le preoccupazioni riguardo la salute mentale e la privacy dei giovani stanno sollevando dibattiti tra esperti e attivisti.

Il contesto della nuova legge australiana

Il governo australiano ha introdotto questa legge in risposta a crescenti timori riguardo agli effetti dei social media sulla gioventù. Secondo i dati governativi, circa 350.000 utenti di Instagram e 150.000 utenti di Facebook si trovano nella fascia d’età tra i 13 e i 15 anni. Meta, in un comunicato, ha confermato che inizierà a disabilitare gli account per i minorenni a partire dalla data stabilita, con l’obiettivo di proteggere i giovani da contenuti inappropriati e dalla potenziale raccolta di dati.

Le reazioni degli utenti e degli esperti

Molti giovani e attivisti hanno espresso preoccupazione per le conseguenze di questa decisione. Leo Puglisi, un giornalista di 18 anni e fondatore di un servizio di notizie per giovani, ha sottolineato che i minorenni hanno diritto a essere informati. Durante un’inchiesta del senato australiano, Puglisi ha affermato: “Stiamo dicendo che un giovane di 15 anni non può accedere a notizie o informazioni politiche sui social media; questo non ha senso”.

Implicazioni per la salute mentale e privacy

Il senatore australiano David Shoebridge ha avvertito che circa 2,4 milioni di giovani saranno esclusi dai social media proprio all’inizio delle vacanze scolastiche. Ha espresso preoccupazione per i potenziali effetti negativi sulla salute mentale dei giovani e ha chiesto un’analisi più approfondita delle implicazioni di questa legge.

Le preoccupazioni per la raccolta dei dati

John Pane, esperto di Electronic Frontiers Australia, ha evidenziato che, sebbene la legge tenti di affrontare i problemi legati all’accesso a contenuti inappropriati, essa introduce rischi sistemici maggiori. Pane ha avvertito che questa normativa potrebbe portare a una raccolta di dati ancora più massiccia, con il rischio che i social media possano raccogliere informazioni sensibili su bambini e adulti.

Esplorazione di simili leggi a livello globale

La questione dell’accesso dei minorenni ai social media non è limitata all’Australia. Altri paesi, come la Nuova Zelanda, stanno considerando normative simili per limitare l’uso dei social da parte dei giovani. In Indonesia, si stanno preparando leggi per proteggere i giovani da possibili pericoli fisici e mentali. Anche in Europa, il governo olandese ha consigliato ai genitori di vietare l’uso di app come TikTok e Snapchat per i bambini di età inferiore ai 15 anni.

La situazione attuale solleva interrogativi sulla capacità dei governi di proteggere i giovani senza compromettere il loro accesso a informazioni vitali. Il dibattito è aperto e le prossime settimane saranno cruciali per osservare l’effetto di queste misure restrittive sui social media e sulla vita dei giovani australiani.