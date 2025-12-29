Melanie Watson è morta a soli 57 anni. Nota al pubblico per il ruolo di Kathy Gordon nella serie tv “Il mio amico Arnold“, Melanie era affetta, sin dalla nascita da osteogenesi imperfetta.

Addio alla protagonista dell’amata serie tv: la malattia e le cause della morte

In tanti ricorderanno la dolce Melanie Watson nei panni di Kathy Gordon nella serie tv “Il mio amico Arnold“.

L’attrice è morta a soli 57 anni, a darne il triste annuncio il fratello Robert che ha riferito a TMZ che la sorella è spirata lo scorso venerdì al Colorado Springs dopo un recente ricovero a causa di una emorragia interna. Le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente e i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla. Fin dalla nascita Melanie Watson era affetta da osteogenesi imperfetta, conosciuta anche come “malattia delle ossa fragili”, che la rendeva soggetta a fratture e con una bassa densità ossea.

Addio a Melanie Watson: il suo insegnamento in tv

Melanie Watson è morta a 57 anni. L’attrice, nota per il ruolo di Kathy Gordon in “Il mio amico Arnold“, è stato un esempio di vita per molti. Nella serie, Kathy soffriva della stessa malattia della quale l’attrice soffriva nella vita reale. Fino ad allora il portare la disabilità in tv era pressoché inesistente. Melanie è stata un esempio di forza, nonostante la malattia ha dimostrato sempre amore per la vita e un’infinita dose di coraggio. Dopo il ritiro dalla recitazione, Melanie ha dedicato la sua vita ad attività benefiche, co-fondando ad esempio l’organizzazione no-profit Train Rite, impegnata ad addestrare cani dei rifugi al fine di trasformali in cani da supporto per persone affette da disabilità. Dal 2019 è stata inoltre CEO di Couiffie’s Ranch, progetto che sostiene l’autonomia delle persone con disabilità.