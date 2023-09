Dopo un settembre con temperature al di sopra della media e decisamente poco piovoso in alcune zone del nostro territorio, sembra che l’autunno stia per prendere una svolta più marcata.

Previsioni meteo: il modello statunitense GFS

Secondo le informazioni diffuse sul sito web dell’acclamato meteorologo Mario Giuliacci, un influente modello di previsione statunitense GFS fa supporre un imminente mutamento significativo nelle condizioni meteo al sopraggiungere del prossimo mese.

Altri modelli meteo prevedono un graduale indebolimento del getto, portando piogge nel Mediterraneo attraverso perturbazioni a lenta evoluzione.

Meteo sull’Italia: previste numerose piogge

In considerazione di ciò, è plausibile che con l’arrivo del nuovo mese, si verifichi un’approssimazione di questo schema meteorologico su scala europea. Pertanto, come sottolinea il colonnello Giuliacci, ci attendiamo una frequenza di piogge e rovesci superiore alla norma durante i primi dieci giorni di ottobre. Tuttavia, il meteorologo fa notare che queste sono proiezioni a lungo termine, valide per un periodo di due settimane e oltre. È importante tenere presente che non è possibile fornire previsioni meteo precise per ogni località.