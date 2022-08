Dopo la morte e fuori dal Royal London Hospital di Whitechapel le toccanti parole della mamma di Archie: “Ha lottato fino alla fine, sono fiera di lui”

Dopo la terribile notizia arrivata dal Regno Unito sulla morte di Archie Battersbee arrivano le toccanti parole della mamma: “Ha lottato fino alla fine, sono fiera di lui”. Hollie Dance e il dolore immenso per la morte di quel figlio per la cui vita ha lottato allo stremo sono ormai un tutt’uno e la mamma del 12enne in coma vegetativo a cui la giustizia inglese aveva negato la possibilità di un ultimo scampolo di speranza non si è sottratta alle domande dei giornalisti.

“Archie ha lottato fino alla fine”

Lei che per il suo bambino ha lottato così tanto dopo che ad aprile era stato trovato esanime in camera sua dopo una gara di “blackout challenge” ha voluto dire la sua e lo ha detto a chiare lettere fuori dal Royal London Hospital di Whitechapel. Annunciando lei stessa la morte di suo figlio, ha detto Hollie: “Sono la mamma più orgogliosa del mondo. Era un bambino così bello e ha combattuto fino alla fine, e sono così orgoglioso di essere sua madre”.

Poi la la signora Dance ha dichiarato a chi le chiedeva se quella fosse stata la peggiore delle prove: “È stato davvero difficile”.

“Ho fatto tutto ciò che gli avevo promesso”

“Nonostante il viso duro e forte e l’aspetto davanti alle telecamere fino ad ora, sono stata piuttosto distrutta“. Ed alla domanda se ci fosse stato qualcosa in più che poteva fare, ha aggiunto: “No. Ho fatto tutto ciò che avevo promesso al mio bambino che avrei fatto.

L’ho fatto”. Alle 12:15 di ieri 6 agosto, ora del Regno Unito, Archie Battersbee è morto in ospedale, circondato dalla sua famiglia e dopo che i medici hanno fermato i macchinari che lo tenevano in vita. La sua mamma lo avrebbe voluto in un hospice per tenerlo accanto fino all’ultimo briciolo di speranza ma la legge e l’etica non hanno trovato il loro umano punto di accordo, ed Archie se n’è andato, accompagnato dalle parole e dalle lacrime della sua mamma.