Oneri e onori di un presidente del Consiglio. Il presidente, si può dire (?). Che piaccia o meno ricordarlo così, Silvio Berlusconi è stato per quasi trent’anni leader indiscusso dei moderati del centrodestra (che ha inventato lui), attirando nel suo bacino elettorale flotte di imprenditori italiani che soffocavano nelle tasse attraverso una politica che prometteva – non è questo il luogo di sentenziare sul mantenimento delle sue promesse, lo facciano pure al bar sotto casa domattina – una finestra a maggior respiro dal punto di vista tributario.

Il demonio della sinistra

Rovescio della medaglia, per le stesse ragioni Berlusconi è sempre stato considerato dai partiti di sinistra alla stregua di un demone, la rovina di quella morale politica che per anni ha macchiato unendo i suoi interessi a quelli pubblici. Anche qui, tuttavia, che siano sempre i tizi del bar sotto casa a dire se si tratti di un caso isolato all’interno del panorama politico italiana degli ultimi decenni. Su una cosa, però, i due poli sono senz’altro d’accordo: Berlusconi è stato un imprenditore di successo che, partito con poca arte e senza parte, è arrivato a costruire interi quartieri nella città di Milano, oltre ad aver rotto il monopolio televisivo Rai attraverso l’istituzione delle reti Mediaset e ad aver comprato una – col Monza due – squadra di calcio.

La vittoria del ’94

Silvio Berlusconi vs. Achille Occhetto. Era il 1994 ed era appena crollata la prima Repubblica. Per frenare l’avanzata (favorita) della sinistra, il Cavaliere cambiò in fretta le carte sul tavolo elettorale e riuscì a conquistare un trionfo tanto inatteso quanto cruciale per ciò che ne venne. Di questa vittoria si ricorda Berlusconi già imperator del mezzo televisivo: mise una calza davanti alla telecamera per dare più sostanza all’immagine del suo volto.