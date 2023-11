Ibrahim è morto a soli 13 anni dopo essersi tuffato nel lago con gli amici. Il giovane non era più riemerso. I medici hanno fatto di tutto per salvarlo, ma in accordo con i genitori hanno deciso di staccare la spina del macchinario che lo teneva in vita.

Lecco, morto Ibrahim: il 13enne si era tuffato nel lago e non era più riemerso

Ibrahim Ben Bajjar purtroppo non ce l’ha fatta. I medici che hanno cercato di salvarlo, in accordo con i genitori, hanno staccato la spina del macchinario che lo teneva in vita. Il ragazzino di 13 anni di Cinisello Balsamo è annegato venerdì 17 novembre nel lago di Lecco. Ibrahim è rimasto troppo sott’acqua, almeno 90 minuti, prima che i sommozzatori dei vigili del fuoco riuscissero a trovarlo, a 8 metri di profondità, e a tirarlo fuori dall’acqua.

Lecco, morto 13enne annegato nel lago: la dinamica della tragedia

Con quattro compagni di scuola, il 13enne era andato a Lecco in treno, approfittando dello sciopero. Il gruppetto ha deciso di fare un giro sul lungolago. Faceva freddo, il lago era grosso e c’era molto vento. Nonostante questo, uno di loro ha proposto di fare il bagno. Ibrahim non sapeva nuotare, così è finito sott’acqua, provando a stare a galla e sbracciandosi per chiedere aiuto. Il suo corpo è stato trovato dopo un’ora e mezza ed è stato subito portato in ospedale. Purtroppo non ce l’ha fatta.