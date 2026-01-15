Legislatori Americani Sotto Indagine per Video Contro Ordini Illegali: Cosa Devi Sapere

Un episodio controverso ha coinvolto cinque membri del Congresso degli Stati Uniti, attualmente al centro di un’indagine condotta dal Dipartimento di Giustizia. L’inchiesta è stata avviata in seguito alla diffusione di un video sui social media nel , in cui i legislatori hanno esortato il personale militare e i membri delle agenzie di intelligence a non seguire ordini ritenuti illegali.

I protagonisti della vicenda

I cinque legislatori, tutti appartenenti al Partito Democratico e con precedenti esperienze nel settore militare e dell’intelligence, includono il senatore Elissa Slotkin e i rappresentanti Jason Crow, Maggie Goodlander, Chrissy Houlahan e Chris Deluzio. Durante il periodo in cui le forze statunitensi effettuavano attacchi aerei nel Caribbean e nel Pacifico, il presidente Donald Trump ordinava il dispiegamento della Guardia Nazionale nelle principali città americane per reprimere il crimine e l’immigrazione clandestina.

Il messaggio del video

Nel video, i legislatori affermano: “Questa amministrazione sta mettendo i nostri professionisti militari e dell’intelligence contro i cittadini americani. Nessuno è obbligato a eseguire ordini che violano la legge o la Costituzione”. Tali affermazioni, interpretate da alcuni come una difesa della libertà di parola, hanno suscitato reazioni forti da parte del presidente Trump. Il presidente ha accusato i legislatori di comportamento sedizioso, una condotta che, secondo lui, è punibile con la pena di morte.

Le conseguenze legali

In seguito alla pubblicazione del video, il FBI ha avviato un’inchiesta sui cinque legislatori, oltre al senatore Mark Kelly, anch’egli presente nel video. Kelly ha subito diverse azioni legali per la sua partecipazione, con critiche riguardanti la possibile violazione del suo diritto alla libertà di espressione. Il Dipartimento della Difesa ha aperto un’inchiesta anche su di lui, avvertendo che avrebbe potuto affrontare un processo militare.

Reazione del Dipartimento della Difesa

Il Segretario alla Difesa, Pete Hegseth, ha espresso l’intenzione di demuovere Kelly dalla posizione raggiunta al momento del suo pensionamento, oltre a ridurre il suo stipendio pensionistico. Kelly ha risposto presentando una causa contro il Dipartimento della Difesa e Hegseth, denunciando una campagna di “punizione ritorsiva” che ha violato i suoi diritti di espressione.

Le dichiarazioni dei legislatori

In merito all’inchiesta, Crow ha dichiarato su X che lui e i suoi colleghi sono stati contattati dal Dipartimento di Giustizia, accusando i collaboratori politici di Trump di tentare di minacciare e intimidire i legislatori. \”Ha scelto di combattere le persone sbagliate. Sosterremo sempre il nostro giuramento alla Costituzione\”, ha affermato Crow.

Critiche e reazioni politiche

Slotkin, Goodlander e Houlahan hanno condiviso sentimenti simili sui social media, sottolineando che l’inchiesta è un tentativo di silenziare le voci dissententi. Houlahan ha definito la situazione \”ridicola\”, specialmente mentre Trump si prepara a lanciare attacchi a sostegno della libertà di parola in paesi come l’Iran, attualmente in crisi a causa di proteste anti-governative.

Il contesto politico attuale

Dal suo ritorno alla Casa Bianca, Donald Trump ha testato i limiti della sua autorità presidenziale, ordinando attacchi aerei che esperti legali qualificano come omicidi extragiudiziali. L’uso della Guardia Nazionale in città come Los Angeles, Chicago e Washington, D.C. ha suscitato polemiche, poiché le forze militari dovrebbero essere impiegate solo in caso di minaccia o disordini interni. Recentemente, la Corte Suprema ha bloccato l’uso della Guardia Nazionale in Illinois, stabilendo un precedente legale significativo.