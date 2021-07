Lele Adani, addio a Sky: “Mi è stato comunicato con una telefonata”

"Non farò parte di Sky Sport nella prossima stagione: mi è stato comunicato dal responsabile della linea editoriale con una telefonata". Così Adani si sfoga.

Dopo aver conquistato il cuore dei tifosi, Lele Adani, ex calciatore, è diventato una delle voci inconfondibili di Sky Sport. Il rapporto con l’azienda, tuttavia, sembra giunto al capolinea. Lo racconta lo stesso Adani, sfogandosi sui social.

Lele Adani lascia Sky

Dopo quasi 10 anni di collaborazione, Adani non farà più parte del team Sky, almeno per il momento. La decisione pare sia stata presa dal direttore della linea editoriale.

In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Daniele Adani ha dato la notizia ai molti follower, raccontando retroscena e ringranziando chi lo ha accompagnato nel percoso.

Lele Adani dice addio a Sky: cos’è successo

“Non farò parte di Sky Sport nella prossima stagione”. Lo dice senza troppi giri di parole: così Lele Adani su Instagram ha spiegato di non fare più parte del gruppo Sky.

Nella didascalia che accompagna la foto pubblicata, l’ex giocatore ha spiegato cos’è successo. “Mi è stato comunicato dal responsabile della linea editoriale. Giusto una telefonata. Preso atto della scelta (“scelta mia”, parole sue).

Tutto legittimo e ognuno risponde alla sua coscienza“, ha fatto sapere.

Lele Adani dice addio a Sky: le sue parole

Dopo aver reso noto l’addio a Sky, che pare sia avvenuto non per sua volontà e semplicemente con una telefonata, Adani nel suo post ha scritto: “Mi preme, per questi nove anni, dare un abbraccio sincero a tutti quelli che ho conosciuto, incontrato e con i quali ho collaborato, ma soprattutto a coloro che lavorano nel silenzio e nell’ombra, a volte menzionati nei titoli di coda delle trasmissioni e non sempre chiamati col loro nome nei corridoi delle redazioni”.

Quindi ha aggiunto: “Credo da sempre nella forza dei tanti e nel lavoro di squadra, che ho sempre cercato di difendere ed elevare nella cura della preparazione. Ho vissuto lo spogliatoio per molti anni, so del valore fondamentale del rispetto e della sincerità per essere credibili all’interno di un gruppo e poi fuori, con le persone che ci seguono. Non negozierò mai su valori e libertà, mai. Ho scelto e scelgo questo lavoro, che ho messo davanti ad altre proposte professionali, e credo in quello che faccio e nel suo scopo: raccontare la complessità e la magia del calcio con rispetto e pensando che la vera differenza si faccia nel contenuto, particella fondamentale della comunicazione”.

Poi ha sottolineato: “Gli appassionati, la gente, elemento imprescindibile di tutto il movimento calcistico, coloro che questo sport lo sostengono, nei fatti, devono essere rispettati con professionalità e passione. Ogni minuto in onda deve restituire alle persone queste componenti, non altro. Avvicinare il calcio alla gente è sempre stato il mio obiettivo. Continuerò a farlo, credendo nella nobiltà dei mezzi utilizzati. Un abbraccio a tutti. Ci vediamo, nel percorso”.