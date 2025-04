Un intervento che cambia tutto

Leonardo Tano, noto atleta e modello, ha recentemente affrontato un intervento chirurgico al cuore a causa di una pericardite recidivante. La notizia è stata condivisa dallo stesso Tano sui social, dove ha pubblicato un selfie dall’ospedale, rivelando la gravità della sua condizione. “Ciao a tutti, ci tenevo ad aggiornarvi su quanto accaduto nelle ultime settimane e sul mio percorso di salute”, ha scritto, esprimendo il suo desiderio di comunicare con i tanti amici e sostenitori nel mondo dello sport.

La scoperta della malattia

La pericardite recidivante, una condizione che Tano ha scoperto di avere solo recentemente, lo ha costretto a una pausa dall’agonismo. “A dicembre 2024 avevo deciso di prendermi una pausa dall’agonismo. Lo sport era diventato sempre più faticoso a livello psicologico”, ha dichiarato. La diagnosi è arrivata dopo anni di sintomi non riconosciuti, e la scorsa settimana ha subito una recidiva che ha richiesto un ricovero d’urgenza. “Un alto rischio di arresto cardiaco”, ha spiegato, sottolineando la serietà della situazione.

Un futuro da modellista?

Con la salute in primo piano, Tano si trova ora a riflettere sul suo futuro. “Mi aspetta una lunga terapia e un periodo di stop completo dall’attività fisica”, ha affermato, evidenziando la difficoltà di dover abbandonare temporaneamente la sua passione per lo sport. Tuttavia, questa pausa potrebbe aprire nuove porte nella sua carriera. “Vivo a Milano da un anno e ho più tempo per la moda”, ha aggiunto, suggerendo che potrebbe dedicarsi maggiormente al mondo della moda, un campo che lo affascina e che potrebbe rappresentare una nuova opportunità professionale.

Il supporto della famiglia e dei fan

In un momento così delicato, Tano ha voluto esprimere la sua gratitudine verso coloro che lo hanno sostenuto. “Voglio ringraziare con tutto il cuore l’Ospedale Sacco, la dottoressa che mi segue e tutte le persone che mi sono state accanto, in particolare la mia famiglia”, ha dichiarato. Questo supporto è fondamentale per affrontare le sfide che lo attendono, sia sul piano fisico che emotivo. La sua storia è un esempio di resilienza e determinazione, e molti dei suoi fan sperano di vederlo tornare in forma, sia nel mondo dello sport che in quello della moda.