Secondo i funzionari dei servizi segreti, l’attacco aveva come obiettivo quello di impedire all’opposizione russa di influenzare le elezioni presidenziali del 15-17 marzo.

Leonid Volkov aggredito fuori casa

La Lituania ha accusato il Cremlino di aver ordito l’attacco a Volkov, attivista in esilio nonché stretto collaboratore di Alexey Navalny. Il presidente lituano Gitanas Nauseda ha dichiarato che l’attacco notturno perpetrato fuori dalla casa del dissidente a Vilnius, da un assalitore armato di martello, è stato chiaramente premeditato e si collega ad altre provocazioni contro il Paese baltico. “Posso solo dire una cosa a Putin: qui nessuno ha paura di te” ha affermato. Le imminenti elezioni danno quasi per certa la vittoria del presidente russo, che tuttavia considera il gruppo di Navalny come “la più pericolosa forza di opposizione in grado di esercitare una reale influenza sui processi interni della Russia“.

La corsa in ospedale

Dopo l’aggressione Volkov è stato ricoverato in ospedale. Le foto condivise dalle moglie lo mostrano con diverse ferite, un occhio nero e un’emorragia alla gamba. Con la morte di Navalny, rappresenta una delle figure più importanti dell’opposizione russa. In precedenza è stato il capo dello staff dell’attivista morto a febbraio nella colonia penale artica ed è stato presidente della sua organizzazione no-profit. La notizia dell’attacco notturno è stata condivisa anche dalla portavoce di Navalny, Kira Yarmysh: “Leonid Volkov è stato appena attaccato fuori casa sua. Qualcuno ha rotto il finestrino di un’auto e gli ha spruzzato gas lacrimogeno negli occhi, dopodiché l’aggressore ha iniziato a colpire Leonid con un martello” ha scritto su X.

Il racconto di Volkov

Leonid Volkov ha rassicurato tutti sulle sue condizioni, con un video postato sul canale Telegram: “Sono a casa, grazie molte per le vostre parole di sostegno. È un po’ dura, ma è okay, è gestibile. È stato un piacere leggere tutto quello che mi avete scritto. È doppiamente bello leggerlo realizzando di essere ancora vivo“. Il Cremlino aveva ordinato un mandato di arresto per lui nel 2021. “Volevano tagliarmi a pezzi” ha raccontato, recando in volto i segni dell’aggressione “Una persona mi ha aggredito con un martello da taglio vero appena fuori casa, nel cortile. Mi ha colpito la gamba circa 15 volte. In qualche modo, la gamba è rimasta intatta, fa male camminare, ma dicono che non c’è nessuna frattura. Ma il mio braccio è rotto. Guarirà con il tempo. La cosa principale è che lavoreremo e non ci arrenderemo” ha aggiunto il dissidente.