Letizia Porcu, il nuovo amore: "Merito di essere felice"

Letizia Porcu, ex compagna di Federico Fashion Style e madre di sua figlia Sophie Maelle, ha parlato per la prima volta ai fan della sua nuova storia d’amore con il dj Vincent Arena.

Letizia Porcu: il nuovo amore

Letizia Porcu è oggi più felice che mai accanto al dj Vincent Arena e, attraverso i social, ha confessato ai fan alcuni retroscena sulla loro liaison, iniziata appena 4 mesi fa (ossia all’indomani dal suo addio ufficiale al padre di sua figlia). Letizia ha confessato che al momento la sua bambina non conoscerebbe ancora il suo nuovo compagno, con cui lei si vedrebbe solamente quando non starebbe insieme a lei.

L’ex storica compagna di Federico Fashion Style ha anche svelato di aver voluto cercare la felicità per se stessa grazie all’aiuto di un terapeuta. “In passato sono stata una persona che pensava prima agli altri: venivano prima di me. Io venivo sempre per ultima. Mi veniva difficile stare su di me e così ho creato tantissimi rapporti di dipendenza. Poi, un bel giorno, ho deciso di mettermi in gioco e sono andata in terapia”, ha rivelato, ammettendo anche di aver finalmente capito che meriterebbe di essere felice.

Finora Letizia Porcu non ha mai parlato del rapporto con il suo ex, Federico Lauri, che attraverso i social non ha mancato di scagliare frecciatine infuocate contro di lei.