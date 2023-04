Leucemia mielomonocitica cronica: come si cura la malattia che ha colpito Berlusconi

Leucemia mielomonocitica cronica: tre parole che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime ore, da quando la malattia è stata diagnosticata al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Il Cavaliere, ricoverato presso la clinica San Raffaele di Milano, è seguito dal professor Alberto Zangrillo e sembra rispondere bene alle prime assistenze. Ma in cosa consiste la cura di questa malattia?

Leucemia mielomonocitica cronica: come si cura la malattia di Berlusconi

Gli esperti affermano che la leucemia mielomonocitica cronica (LMMC) è una malattia eterogenea, che colpisce molto più spesso persone anziane o comunque in età avanzata. Se si presenta in una forma displastica, prevalgono anemia e neutropenia, se si presenta in una forma proliferativa, troviamo un numero elevato di globuli bianchi. Curarla non è semplice. Generalmente i medici si focalizzano sull’uso di un gruppo di farmaci specifici: gli inibitori delle tirosin chinasi. Rispetto ad altre malattie di questo genere, la chemioterapia e il trapianto di cellule staminali vengono utilizzati in pochi casi selezionati.

Il problema dell’evoluzione clinica

La leucema mielomonocitica cronica diventa davvero pericolosa quando si trasforma in leucemia mieloide acuta: una patologia rarissima che, nel nostro Paese, colpisce circa 2 persone ogni 100 mila abitanti.