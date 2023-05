Lewis Hamilton alla Ferrari: pronto il contratto per il 2024

Lewis Hamilton verso la Ferrari? Dopo anni di indiscrezioni e passi avanti e indietro, pare ormai cosa fatta. La notizia arriva direttamente dall’Inghilterra, e si parla di un contratto da capogiro dalla Rossa per il pilota.

Lewis Hamilton potrebbe davvero approdare in Ferrari il prossimo anno: l’indiscrezione arriva dall’Inghilterra

A far trapelare l’indiscrezione è il Daily Mail, che spiega come il sette volte campione del mondo di Formula 1 sia in rotta verso casa Ferrari con un maxi contratto. L’obiettivo, da ambo le parti, sarebbe di puntare al successo massimo, che per Hamilton rappresenterebbe l’ottavo trofeo in carriera.

Il contratto, per l’anno venturo, arriverebbe in concomitanza con la scadenza dell’accordo che il pilota ha attualmente con la Mercedes, che termina proprio nel 2023. Da parte sua però, Hamilton non ha mai fatto mistero di come intendesse chiudere la carriera in grande stile.

Nel caso l’accordo dovesse andare davvero in porto, Lewis Hamilton andrebbe ad affiancare Charles Leclerc, con il suo posto come prima guida ben saldo. Secondo gli esperti però potrebbe aprirsi un altro scenario, con Leclerc che farebbe le valigie in rotta Mercedes, e Carlos Sainz che passerebbe in “seconda”.

I soldi, comunque, secondo il Daily Mail non c’entrerebbero nulla. La scelta di Lewis Hamilton, al di là di un contratto che si aggirerebbe sulle 40 milioni di sterline, riguarderebbe le vetture che Mercedes e Ferrari potranno presentare il prossimo anno. Sarebbe questo l’ago della bilancia sul sì o il no del campione.