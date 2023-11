Licia Ronzulli è stata eletta vicepresidente del Senato con 102 voti favorevoli su 163 votanti.

L’elezione

Il voto in Senato è avvenuto a scrutinio segreto. Presenti in aula erano in 164 di cui 163 votanti. Oltre ai 102 voti favorevoli ci sono state 50 schede bianche, 5 nulle e 6 ad altri nomi.

La senatrice di Forza Italia è subentrata a Maurizio Gasparri che contemporaneamente si è dimesso dal ruolo per assumere quello di capogruppo del partito al Senato.

L’operazione è stata voluta dal segretario del partito, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, su richiesta della famiglia Berlusconi.

Licia Ronzulli arriva così a ricoprire un ruolo più istituzionale e meno politico.

Le parole di Licia Ronzulli

Dichiara la nuova vicepresidente in una nota: “Da oggi ha inizio un’altra stimolante avventura. Sono chiamata a nuove importanti responsabilità istituzionali. Ringrazio il segretario Tajani per avermi indicata come vicepresidente del Senato e il sostegno dei senatori di Forza Italia e della maggioranza, oltre che quello dei colleghi dell’opposizione per aver partecipato al voto. Onorerò questo nuovo incarico con impegno, passione e dedizione. Ringrazio i senatori di Forza Italia che in questo anno mi sono stati a fianco, non mancando mai di farmi sentire il loro appoggio e auguro buon lavoro al nuovo capogruppo Maurizio Gasparri.”