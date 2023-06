Drammatico incidente sul litorale di Ravenna e più precisamente a Lido di Classe, dove una bambina di 7 anni ha rischiato di morire annegata dopo essere stata travolta da un’onda.

Lido di Classe, bimba travolta da un’onda: viene soccorsa dal bagnino

Era la mattina di domenica quando la piccola, che si era recata in riviera per una giornata di mare con la sua famiglia, ha rischiato di annegare. I suoi genitori avevano scelto una spiaggia libera di Lido di Classe per soggiornare in serenità, ma durante un bagno, un’onda ha travolto la bambina, spingendola verso il fondo del mare. La bambina è andata in arresto cardiocircolatorio ed è stata subito soccorsa dal bagnino oltre che dai suoi stessi famigliari, mentre dall’ospedale arrivavano i medici del 118.

La bambina è in coma farmacologico: il ricovero in ospedale

I sanitari hanno caricato la piccola al più presto sulla croce rossa e l’hanno trasferita all’ospedale di Ravenna. In un primo tempo, la bambina era priva di conoscenza, salvo poi riprenderla dopo le operazioni dei medici. Dopo un primo ricovero all’ospedale più vicino, la bambina è stata spostata in una clinica di Bologna dove si trova anche attualmente.