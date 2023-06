Tra coloro che hanno scelto di non salire a bordo del Titan lo scorso 18 giugno c'è Mr. Beast, lo youtuber più seguito al mondo: ecco chi altro ha detto no alla spedizione

Dire no alla morte. Inconsapevolmente. Era già successo centoundici anni fa, ed è successo di nuovo. Come le (poche) persone che decisero all’ultimo momento di non partire quell’11 aprile 1912, c’è chi il 18 giugno 2023 ha scelto di non salire a bordo del Titan. Si chiama Mr. Beast e, con oltre centosessanta milioni di followers, è lo youtuber più seguito al mondo. «Avrei potuto esserci»: ecco com’è andata.

La (presunta) prova dell’invito

Uno screenshot allegato al testo di una chat di Messenger: non si legge il mittente, solo una parte del messaggio: «Andrò a vedere il Titanic in un sottomarino alla fine di questo mese, la squadra sarebbe entusiasta di averti». Non ci sono riferimenti temporali, ma Mr. Beast lascia intendere che il sottomarino del messaggio sia proprio il Titan, il sommergibile imploso nell’Oceano Atlantico a circa cinquecento metri dalla prua del Titanic.

«Non era un’imbarcazione sicura»

Anche l’investitore statunitense Jay Bloom ha pubblicato sui social un post allegando degli screenshot che mostrano l’invito di Stockton Rush alla spedizione: «Io e mio figlio avremmo potuto morire come gli altri passeggeri del Titan, i nostri posti sono andati a Shahzada Dawood e a suo figlio» ha commentato. Tra i “no” anche quello del documentarista Ross Kemp, il cui agente ha poi spiegato che i rischi erano troppo alti perché «non era un’imbarcazione sicura». Evidentemente.