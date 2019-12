Natalia Paragoni si è duramente scagliata contro alcuni Vip che hanno preso parte alla Partita del Cuore a Taranto: lo sfogo su Instagram

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Natalia Paragoni si è lasciata andare a un duro sfogo nelle sue Ig Stories. L’attacco della giovane è avvenuto subito dopo la Partita del Cuore giocatasi a Taranto, a cui ha preso parte anche il suo fidanzato Andrea Zelletta. La protagonista del dating show mariano ha dunque rivolto delle parole di fuoco contro alcuni dei Vip che hanno partecipato alla gara di beneficenza. Ecco dunque cosa è successo nel dettaglio per far infuriare a tal modo la bella Natalia.

Natalia Paragoni: lo sfoga sui social

Natalia Paragoni stessa ha partecipato come ospite alla Partita del Cuore per sostenere l’evento benefico. La giovane ha dunque supportato il compagno, che come detto ha preso parte alla gara insieme a molti altri volti noti del mondo dello spettacolo.

Tuttavia la bella mora sembra non aver preso bene gli atteggiamenti di alcuni dei Vip presenti all’evento. La giovane, durante la gara, ha di fatto commentato con vero astio il comportamento del cantante Biondo e di Sepso, chiamandoli ironicamente “fenomeni”.





L’ex corteggiatrice li ha inoltre accusati di non aver incontrato i fan che volevano conoscerli, rifiutando saluti e autografi. Stesso discorso anche per altri personaggi, dei quali la Paragoni ha preferito non fare nomi, asserendo ad ogni modo di non stimarli più personalmente. Tali Vip, secondo il suo parere, hanno infatti dimenticato che devono il loro successo proprio ai fan, pertanto è impensabile che non li rispettino. Le lamentele di Natalia non sono state del resto le sole, considerato che anche altri ospiti hanno ammesso di non aver visto affatto i loro beniamini.