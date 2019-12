Morto Robert Walker Jr., attore di Star Trek e Easy Rider

L'attore Robert Walker Jr., noto per i suoi ruoli in "Star Trek" e "Easy Rider" e figlio di Jennifer Jones, è morto a Malibu.

Lutto nel mondo del cinema americano: è morto Robert Walker Jr., l’attore noto per le sue interpretazioni in Star Trek e Easy Rider. È scomparso il 5 dicembre a Malibu. Le cause del decesso non sono state divulgate. Dopo la scomparsa di D.C Fontana, la storica sceneggiatrice di Star Trek, e di René Auberjonois, arriva un altro duro colpo per i fan della serie di fantascienza. L’attore Robert Walker Jr aveva prestato il volto a Charlie Evans nel secondo episodio della prima stagione della fortunata serie televisiva.





La famiglia di Robert Walker Jr.

Robert Walker Jr, morto a 79 anni, era nato per essere un attore. Oltre al padre, Robert Walker, famoso attore protagonista del film di Alfred Hitchcock “L’altro uomo”, anche la madre era una famosa star di Hollywood.

Jennifer Jones aveva infatti ricevuto un premio Oscar per il film “Bernadette” ed era conosciuta dai suoi fan anche per i lungometraggi “Duello al sole” e “L’amore è una cosa meravigliosa”. I genitori di Robert Walker Jr si separarono quando lui aveva tre anni e questo avvenimento portò nella sua vita un’altra personalità di spicco del mondo del cinema. La madre Jennifer Jones si risposo con il produttore di Hollywood David O. Selznick.Anche il fratello, Michael Walker, scomparso nel 2007, aveva intrapreso la carriera di attore.

La notizia della scomparsa Robert Walker Jr arriva solo qualche giorno dopo quella di Ron Leibman, morto il 6 dicembre all’età di 82 anni. La morte di questi due attori colpisce duramente i fan delle serie tv. Leibman era infatti il volto del padre di Rachel, il personaggio interpretato da Jennifer Aniston nella celebre serie televisiva Friends.