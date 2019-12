Uno dei figli di Sonia Bruganelli è stato vittima di bullismo a scuola ed è stato costretto a cambiarla.

Sonia Bruganelli ha raccontato che suo figlio, avuto da Paolo Bonolis, è stato vittima di bullismo sui banchi di scuola, tanto da essere stato costretto a cambiare istituto.

Figlio di Sonia Bruganelli vittima di bullismo

Che la compagna di uno dei conduttori più amati d’Italia sia spesso criticata per ciò che posta sui social è ormai noto, che a esserlo siano anche i suoi figli l’ha invece confessato lei stessa in un’intervista ad un settimanale. Sonia condivide spesso sui profili sia le sue abitudini sia frasi e gesti provocatori e poco politically correct. Donna di successo dirigente di una società di produzioni televisive, ama anche mostrare il benessere economico in cui versa.

E’ forse stato a causa di questa esposizione che uno dei suoi figli ha vissuto alcune situazioni molto vicine al bullismo nella scuola che frequentava abitualmente.

Le provocazioni lanciate avrebbero infatti scatenato l’odio sociale e gesti di rivalsa nei confronti del giovane. Per tutelarlo e permettergli di vivere positivamente la vita scolastica, ha così deciso di fargli cambiare scuola. Una scelta dettata dal fatto che per lei i figli hanno la priorità su tutto. “Voglio che i ragazzi vivano serenamente senza correre il rischio che qualcuno li accusi o disturbi per via del mio comportamento“, ha spiegato.

Su di lei come madre si è anche espresso lo stesso Paolo Bonolis nel suo libro Perché parlavo da solo, in cui ne ha sottolineato in particolare la dolcezza. Caratterisica da lei confermata, anche se ha aggiunto di compensarla con un po’ di attenzione e pignoleria su tutto ciò che fanno, dai compiti alle raccomandazioni prima di andare a letto.