Nel corso della puntata di giovedì 12 dicembre di Viva RaiPlay il pubblico ha potuto rivedere il volto di uno degli attori della fiction italiana più amati e apprezzati degli ultimi anni, ovvero Giorgio Tirabassi. Dopo l’infarto avuto lo scorso mese, si tratta della prima apparizione in televisione dell’attore.

A novembre Giorgio Tirabassi è stato colpito da un infarto, in seguito al quale è stato sottoposto ad un intervento di angioplastica con stent presso l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica dell’ospedale di Avezzano. A quasi un mese di distanza, l’attore è apparso nuovamente sul piccolo schermo, tranquillizzando in questo modo il grande pubblico.

Giorgio Tirabassi era seduto nella platea del programma Viva RaiPlay, quando Fiorello ha interrotto ad un certo punto il proprio monologo per avvicinarsi proprio all’attore. “Caro Tirabassi bello che non sei altro, guardate chi c’è, Giorgio Tirabassi“.

L’attore ha sorriso imbarazzato e Fiorello lo ha abbracciato. D’altronde, tra i tanti messaggi rivolti all’attore, quando ha avuto il malore, vi era anche quello di Fiorello che su Twitter dimostrava la propria vicinanza a Tirabassi e famiglia con il seguente messaggio: “Le prime notizie di questa mattina su Giorgio Tirabassi sono buone. Dajeeeeeeee Giorgio!!! Un abbraccio ai tuoi cari”.

Tirabassi, quindi, è apparso nuovamente in televisione proprio da Fiorello e per l’occasione ha annunciato il suo imminente ritorno con la nuova serie Liberi Tutti. Da sabato 14 dicembre, infatti, andrà in onda in esclusiva su RaiPlay, la serie ‘Liberi tutti‘. Quest’ultima è una commedia in dieci episodi della durata di 30 minuti l’uno. Nel cast si annoverano anche Andrea Roncato, Anita Caprioli, Thomas Trabacchi, Caterina Guzzanti, Ugo Dighero, Giordano De Plano, Rossana Gentili, Ludovica Martino, Massimo De Lorenzo, Lino Musella, Carlo De Ruggieri, Luca Amorosino e Valeria Bilello .