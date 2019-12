Anna Tatangelo torna a esibirsi in tv con Gigi D'Alessio ma non risparmia una battuta sul marito...

Iera sera, venerdì 13 Dicembre 2019, Anna Tatangelo era ospite della trasmissione di Rai1 20 anni che siamo italiani, condotto dal marito, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. La cantante di Sora si è resa protagonista di un piccola frecciatina nei confronti del marito che ha causato qualche attimo di imbarazzo in studio. “Gigi D’Alessio simpatico? A casa un po’ meno…” ha detto la 32enne. I due erano tornati a esibirsi insieme dopo tanto tempo, incantando il pubblico con un duetto di un loro classico, Un bacio.

Poi la frecciatina. Alla fine della performance, infatti, Vanessa Incontrada ha chiesto alla cantante se Gigi D’Alessio sia simpatico anche a casa. Anna Tatangelo avrebbe risposto: “A casa un po’ meno…”. Che fosse, in realtà, una semplice battuta? In ogni caso, non c’è stato alcun ripensamento o tentativo di spiegazione.





Anna Tatangelo su Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, dopo un periodo di separazione, sono tornati insieme.

Ieri sera, con il duetto hanno consacrato televisivamente il ritorno di fiamma. Ma su Twitter i fan si dividono. Alcuni scrivono commenti come “Vorrei qualcuno che mi guardasse come Gigi guarda Anna…”. Altri invece, criticano l’attegiamento della cantante: “Non ha mai guardato in faccia il marito”.

La coppia ha una relazione dal Febbraio del 2005, quando lei aveva appena compiuto 18 anni e lui 38. I due resero pubblico il loro rapporto nel Dicembre del 2006. La storia ebbe una pausa nel 2017 ma tornarono insieme l’anno successivo. Il 31 Marzo del 2010 è nato loro figlio, Andrea.