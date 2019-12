John Travolta e Olivia Newton John, dopo 41 anni dall'uscita di Grease, hanno sfoggiato i loro costumi e sono tornati nei panni di Danny e Sandy

Dalla sua uscita in sala nel 1978, Grease resta un successo intramontabile. Ha appassionato e conquistato diverse generazioni. È stato il film di maggior incasso di quell’anno. Porta in scena drive-in, frappé, juke-box e i balli di fine anno. Rappresenta quella America spensierata, stravagante e idealizzata, con i bad guys con la brillantina e le ragazze che fanno impazzire i giovani del college. Dopo oltre quarant’anni John Travolta e Olivia Newton-John tornano insieme nei panni di Danny e Sandy.

Grease, la reunion

Hanno indossato i loro abiti, che sono già passati alla storia del cinema, e hanno emozionati i moltissimi fan nostalgici. A raccontare la reunion, attesa dai tantissimi ammiratori del cast di Grease, è stata raccontata su Instagram dall’attrice Olivia Newton-John.

Camicetta, cardigan e gonna gialla la ritraggono più raggiante che mai. Travolta è in splendida forma nella sua storica giacca di pelle.

“Per la prima volta in costume da quando abbiamo girato il film. Sono così felice!“, è la didascalia che l’attrice di Hollywood ha accompagnato alla foto che la ritrae mano nella mano con l’amico di sempre. L’occasione per rivivere i momenti di Danny e Sandy è stata offerta del raduno Meet n’ Grease che si è tenuto al Coral Sky Amphitheatre di West Palm Beach, in Florida.



Oggi John Travolta ha 65 anni, Olivia Newton-John 71: sono passati 41 anni dal loro primo successo con Grease, che unisce musica e divertimento. I due attori sono cambiati e cresciuti, si sono formati e perfezionati, gioendo delle grandi soddisfazioni e dei più bei traguardi, ma anche affrontando tanti ostacoli. Olivia sta ancora combattendo per sconfiggere il cancro, dopo la diagnosi arrivata nel 1992, nel 2013 e in seguito nel 2017.

Jett, figlio di John Travolta, è deceduto a soli 16 anni durante una vacanza della famiglia alle Bahamas.