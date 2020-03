L'attrice e cantante Diana Del Bufalo ha annunciato sui social la fine della sua relazione con il noto conduttore toscano Paolo Ruffini.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati. È la stessa attrice e cantante a rivelarlo con un post social, pubblicato nella giornata del 15 dicembre, in cui racconta della fine della relazione con il noto presentatore toscano. Nel lungo messaggio, la De Bufalo spiega di aver provato più volte a far ripartire il rapporto senza tuttavia riuscirci, e di come questo l’abbia fatta crescere come persona.

Il messaggio di Diana Del Bufalo

Visualizza questo post su Instagram Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui…. tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare dentro di me. Le persone non cambiano e non SI cambiano. La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio. A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole! È poco? Non direi proprio! Donne, lo sapete di avere il sesto senso… ascoltatelo. ♥️ Grazie a tutti. ? Un post condiviso da Diana del Bufalo (@dianadelbufalo) in data: 15 Dic 2019 alle ore 10:10 PST

Nel messaggio postato da Diana del Bufalo viene ripercorso il dolore della separazione con l’ex compagno Paolo Ruffini, avvenuta a suo dire un mese e mezzo fa: “Ho tentato con lui…. tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare dentro di me.

Le persone non cambiano e non SI cambiano. La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio”.





La reazione di Paolo Ruffini

Non ha tardato ad arrivare la reazione di Paolo Ruffini, che tra le stories sul suo profilo Instagram dice esplicitamente di trovarsi in un momento difficile e complicato senza però specificare il motivo preciso. Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo erano legati sentimentalmente dal 2015, quando entrambi lavoravano come conduttori del programma televisivi Colorado su Italia 1.