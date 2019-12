Momento emozionante a Domenica Live con Lucas Peracchi che ha dichiarato il proprio amore alla fidanzata Mercedesz Henger

Momento emozionante a Domenica Live con protagonisti Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. Nel corso dell’ultima puntata del talk show pomeridiano condotto da Barbara D’Urso, infatti, l’ex tronista ha dichiarato il proprio amore alla figlia di Eva Henger.

La dichiarazione d’amore di Lucas a Mercedesz

Spesso protagonisti della cronaca rosa nostrana per via dei rapporti non del tutto rosei con Eva Henger, Lucas Peracchi ha deciso di sorprendere la propria fidanzata con una dedica d’amore davvero speciale.

L’ex naufraga dell’Isola dei famosi è entrata in studio convinta di dover rispondere per l’ennesima volta alla madre dopo le liti intercorse nelle scorse settimane. Questa volta, però, si è trattato finalmente di un bel momento per la giovane Mercedesz, che si è trovata di fronte ad una stupenda sorpresa.

Entrata in studio, infatti, ecco iniziare un video in cui l’ex tronista dichiara tutto il suo amore per la bella fidanzata. “La prima volta che ti ho incontrata non riuscivo smettere di guardarti“, ha infatti dichiarato Peracchi, che grazie a questo video ha voluto esprimere pubblicamente i suoi sentimenti e il desiderio di costruire un futuro assieme mattone per mattone.



Proprio il mattone è il protagonista di questo momento romantico. Terminato il video, infatti, Lucas Peracchi è entrato in studio regalando a Mercedesz proprio un mattone. A corredo di questo gesto una frase d’amore insolita, ma carica di significato, che ha inevitabilmente toccato il cuore della bella Mercedesz e del pubblico a casa. “È il primo del nostro futuro insieme, spero sia il primo di tanti altri.

Vuoi continuare a costruire il futuro insieme a me?” Ovviamente la risposta della giovane Henger è stata positiva. Nel frattempo Barbara D’Urso, che ha vestito il ruolo di cupido, ha ironizzato dicendo: “Io gliel’ho detto, almeno potevi venire con un anello, ma lui mi ha detto che è roba da giovani”. E Mercedesz Henger ha risposto: “Non sarebbe stato lui se lo avesse fatto, non ci avrei creduto in quel caso”.