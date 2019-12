Tina Cipollari e Kikò Nalli torneranno insieme? L'opinionista sarebbe in crisi con Vincenzo Ferrara.

Si vocifera che Tina Cipollari sia entrata in crisi col fidanzato Vincenzo Ferrara. A sorpresa l’opinionista si sarebbe riavvicinata al suo ex marito, Kikò Nalli.

Tina Cipollari e Kikò riavvicinamento tra i due?

Da oltre un anno Tina Cipollari e Kikò Nalli vivono da separati, ma l’opinionista più famosa di Uomini e Donne non ha smesso di coltivare i rapporti col suo ex marito anche per il bene dei loro figli. A sorpresa però, sembra che Tina sia entrata in crisi col suo attuale compagno, Vincenzo Ferrara, e che la colpa potrebbe essere proprio di un riavvicinamento avvenuto tra lei e Kikò Nalli.





Dopo il malore di quest’ultimo infatti, l’opinionista gli sarebbe stata accanto, ricominciando a provare dei sentimenti forti per il padre dei suoi figli.

Con Vincenzo Ferrara, secondo indiscrezioni, avrebbe invece smesso quasi completamente di vedersi, prendendo molti meno treni per andare da lui a Firenze. Kikò, a sua volta, risulta attualmente legato con l’ex gieffina Ambra Lombardo con cui, seppure qualche alto e basso, l’hair stylist ha rivelato di stare ancora insieme.

“Volevo rassicurare tutte le persone che credono in me e Ambra. Stiamo insieme, siamo sereni e stiamo aspettando le Feste per passare qualche giorno insieme”, aveva fatto sapere via social. Tina Cipollari ha fatto sapere di acconsentire pienamente alla relazione, e aveva augurato alla coppia tutto il bene possibile (anche se, durante la partecipazione di Kikò al Grande Fratello Vip, non aveva nascosto qualche perplessità).