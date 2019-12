L'inedita rivelazione di Gerry Scotti su Striscia la Notizia: “Devo leggere il copione, lì ogni parola è a rischio querela”

Ospite nei giorni scorsi all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Gerry Scotti ha tenuto una inedita lezione sulla televisione italiana. Intervistato poi dal settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni”, lo zio Gerry ha ricordato come abbia lasciato lui stesso gli studi universitari praticamente a un passo dalla laurea. Nel corso della chiacchierata, il noto presentatore Mediaset ha svelato molte curiosità. Scotti ha così rivelato anche i segreti per fare bene la tv e quale sia il percorso per affrontare bene il viaggio verso il successo sul piccolo schermo.

Gerry Scotti: la rivelazione

Nell’incontro con i giovani universitari meneghini, Gerry Scotti si è anche trovato a rispondere a diverse domande concernenti il tema del suo intervento. Alla curiosità su come si diventa presentatori, la sua risposta è stata quella di studiare.

“Vengo da una famiglia modesta, ma ero molto curioso. Ho frequentato il liceo classico e non sapevo se latino e greco mi sarebbero serviti. […] Invece poi si sono rivelati utili, perché il sapere viene sempre fuori”. In merito al segreto del suo mestiere per restare sulla cresta dell’onda a lungo, Gerry ha invece replicato: “In tv chi usa meno il copione dura di più”.





Proprio in questo contesto, tuttavia, è giunta la dichiarazione inaspettata del conduttore pavese. “A volte è però meglio leggere, come ad esempio a Striscia la Notizia. Lì ogni parola è a rischio di querela e in tribunale poi ci vanno gli autori, mica io!”. Così ha di fatto precisato Scotti, ribadendo che in tutte le altre trasmissioni la sua conduzione è lasciata totalmente libera.