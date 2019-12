Nel presentare il duo comico siciliano di Ficarra e Picone, la conduttrice di Domenica In ha sbagliato un cognome: incredibili le reazioni.

Negli studi di Domenica In hanno fatto il loro ingresso due ospiti speciali e molto graditi dal pubblico: il duo comico siciliano di Ficarra e Picone. Mara Venier, però, è incappata in una tremenda gaffe che il popolo del web non ha potuto non notare. La conduttrice ha presentato l’ingresso dei due personaggi con un tono esemplare: “Salvatore Ficarra” ha detto (e fin qui tutto bene), mentre sul cognome di Picone c’è stato un piccolo errore un po’ spinto. Vediamo che cosa ha detto Mara.





Domenica In, Ficarra e Picone

Su Rai 1 ospiti a Domenica In sono arrivati Ficarra e Picone, il duo comico siciliano famoso per i siparietti di Striscia la Notizia ma anche per il film natalizio (Il primo Natale) appena uscito nelle sale.

Mara Venier, pronta ad accoglierli, ha dato il via a un teatrino alquanto strano. Nella presentazione dei suoi ospiti, infatti, ha sbagliato a pronunciare un cognome. Lapsus o gaffe? Poco importa, ma il pubblico del web perdona e si fa una risata. Accogliamo in studio dunque “Salvatore Ficarra e Valentino Ficone” ha detto Mara Venier. Al loro ingresso, quindi, i due comici hanno sdrammatizzato dicendo: “Però se dici queste cose sai già che finisci nei Nuovi Mostri di Striscia la Notizia“.

Dopo questo piccolo siparietto si è aperta una lunga intervista sulla carriera dei due personaggi, legati tanto dalla televisione quanto dall’amicizia. Due caratteri molto compatibili che non sono mai andati incontro a divergenze. Un legame davvero speciale.