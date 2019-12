Eliana Michelazzo vs il Grande Fratello Vip: “Mi aspettavo un invito”

Eliana Michelazzo non sarà al Grande Fratello Vip, e non l'ha presa affatto bene: ecco cosa ha detto l'ex manager di Pamela Prati in un duro sfogo.

L’ex manager di Pamela Prati, Eliana Michelazzo, dopo essere stata rifiutata da Massimo Giletti si è messa a piangere affermando che si sarebbe aspettata di essere chiamata almeno al Grande Fratello Vip.

Eliana Michelazzo contro il GF Vip

Una nuova bufera su Eliana Michelazzo: l’ex manager di Pamela Prati finita al centro delle polemiche per lo scandalo del “fidanzato fantasma” Mark Caltagirone ha affermato di avere difficoltà a lavorare in tv, e ha dichiarato che almeno dal Grande Fratello Vip si sarebbe aspettata una telefonata per dimostrare di essere tutt’altro rispetto a ciò che dice la gente: “Mi sono sentita usata dalla tv e ho voglia di riscattarmi. Il Grande Fratello VIP non mi ha chiamata. Mi sarei aspettata un invito per poter far conoscere la vera Eliana”, ha dichiarato.

Per quanto riguarda poi il fatto che Giletti non l’abbia voluta nel suo programma, l’ex manager della showgirl ha confessato che secondo lei ci sarebbe proprio lo zampino della Prati, la quale secondo lei non vorrebbe consentirle di avere del successo tutto suo.

Dopo lo scandalo Mark Caltagirone le due donne hanno chiuso definitivamente i rapporti, e Pamela Prati ha più volte dato la colpa dell’intera vicenda proprio sulle sue due ex manager (Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo). Tra accuse e recriminazioni reciproche tutte e tre hanno scaricato le colpe l’una sull’altra, e sembra che la vicenda potrebbe avere anche un lungo risvolto giudiziario a carico delle tre donne.