Al mare in Bikini o in un resort di lusso in montagna, ecco come alcuni Vip hanno trascorso questo Natale 2019.

Da Emma Marrone a Fedez e Chiara Ferragni, anche i Vip hanno celebrato la festività dell’anno, Natale 2019. Per alcuni mare in bikini, per altri un resort in montagna, per altri ancora il classico cenone in famiglia. Sono tanti i personaggi dello spettacolo che hanno deciso di condividere con fan e amici di Instagram le loro festività natalizie.





Natale 2019, la festa dei Vip

La presentatrice Barbara D’Urso ha festeggiato il Natale in compagnia dei figli, Gianmauro ed Emanuele, mentre la cantante Emma Marrone lo ha trascorso in Salento. Reduce da una battaglia contro la malattia, Emma ha passato il Natale insieme ai genitori e al fratello, avvolta dall’affetto familiare. Feste in Salento anche per un’altra cantante, Alessandra Amoroso, e anche per lei un Natale tradizionale con cenone in famiglia.

Feste social anche per l’ex velina Elisabetta Canalis, che è tornata in Sardegna per trascorrere le festività ad Alghero.

La Canalis, che ormai vive e lavora a Miami insieme al marito Brian Perri, ha pubblicato su Instagram una foto nella quale sta baciando la figlia, Skyler Eva. Anche un’altra ex velina sarda, Melissa Satta, ha condiviso le foto di Natale con il marito Kevin Prince Boateng e con il figlio Maddox. La famiglia ha festeggiato il Natale 2019 tra le montagne di Saint Moritz. Vacanze super lusso in montagna anche per la famiglia Fedez Ferragni, che hanno pubblicato una foto insieme alle rispettive famiglie e al figlio Leone da un resort di Madonna di Campiglio. Un’altra foto, pubblicata da Fedez su Twitter, aveva invece provocato la curiosità dei fan qualche giorno prima.

Buone feste a tutti voi!

Godetevi le vostre famiglie in questi giorni ❤️ pic.twitter.com/PZdoYWj8Dj — Fedez (@Fedez) December 20, 2019

Per alcuni la montagna, per altri invece il mare.

Elena Barolo si è concessa una vacanza a Miami in compagnia del fidanzato. Maldive invece per Nicoletta Romanoff, l’attrice che si è sposata da poco con Federico Alverà, ha scelto l’arcipelago tropicale come meta della luna di miele. Natale in bikini anche per Laura Torrisi che ha scelto di passare il Natale a Bali.