Complice il maltempo, Miriana Trevisan non ha avuto per diverse ore notizie di Pago e del figlio Nicola, in viaggio verso la Sardegna.

Grande paura per Miriana Trevisan, ex velina e stellina di “Non è la Rai”, ma fortunatamente tutto è andato per il meglio. Fondamentale in questo caso, i social network. L’ex marito della showgirl Pago (prossimo concorrente del Grande Fratello Vip) aveva deciso di trascorrere il Natale in Sardegna. Per questo è partito insieme al figlio della coppia, Nicola, per raggiungere l’isola via mare. Il viaggio però è stato piuttosto complicato: complice il maltempo, padre e figlio, hanno impiegato molto più del tempo previsto per raggiungere la Sardegna.





Paura per Miriana Trevisan

In un post pubblicato su Instagram Pago (nome d’arte di Pacifico Settembre) ha condiviso una foto in cui si trova assieme al figlio, seduti sul traghetto e distrutti dalla stanchezza. Questa la frase con cui ha commentato lo scatto: “In viaggio con papà ❤️….ma che viaggio però 😰! Partenza da Civitavecchia alle 20.00 🤔…Magari 😩…prevista a mezzanotte, effettiva alle 2.00 di stamattina 😤..causa maltempo🌊…

🤢 Arriveremo per le 17.30 😱…ma a noi non frega niente … “c’è di peggio” dice #nicolinomalandrino😇 , ed ha ragione , già lo sa… #pagolosa …A noi ci basta stare insieme ❤️ Natale arrivimaoooo🎄”.

Il post si è rivelato molto utile perchè ha informato la preoccupatissima Miriana Trevisan, la quale non aveva loro notizie da diverse ore, complice, forse, alcuni problemi con la linea telefonica. La Trevisan infatti ha commentato: “È dalle 7 di questa mattina che vi cerco. Grazie a Dio tutto bene”.