La showgirl ed ex velina di Striscia Giulia Calcaterra, non appare più in televisione da anni: cosa fa oggi?

Che fine ha fatto Giulia Calcaterra? L’ex velina bionda di Striscia la Notizia ha lavorato accanto alla collega mora Alessia Reato e attualmente manca dalla televisione dal 2017, anno in cui ha partecipato all’Isola dei famosi. Da all’ora, stop ai riflettori.

La sua esperienza a Striscia la Notizia non sembra essere stata idilliaca, a giudicare dallo sfogo della bella Giulia con i suoi followers su Instagram. È dal lontano 2017 ormai che la showgirl italiana non appare più sul piccolo schermo, dopo la sua partecipazione al reality l’Isola dei famosi. Attualmente la Calcaterra si dedica allo sport e ai viaggi insieme alla sua dolce metà Nick Pescetto.

Quando i fans le domandano che fine abbia fatto e perché non sia più comparsa in televisione, lei si mostra un po’ spazientita.“[…] non è qualcosa che attualmente mi interessa” Risponde la ragazza, aggiungendo che non ha alcuno stimolo nel dover lavorare per qualcuno rinchiusa in uno studio. Inoltre non gradisce essere sottoposta al giudizio del pubblico e dover apparire per ciò che non è.

“Si può anche ambire ad altro nella vita – continua -, è stato divertente ad una certa e poi anche basta.” Giulia Calcaterra ha aggiunto che probabilmente, in futuro, la televisione sarà più interessante e potrà lavorare per qualche documentario o programma su sport e viaggi.

“Ma non è ciò che interessa ora al pubblico televisivo, quindi di conseguenza non c’è posto per un individuo come me“. Alle domande curiose in merito alla ex collega Reato risponde di non sapere chi sia.