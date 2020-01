Capodanno in Rai, la gaffe di Romina: “L’anno prossimo alle Maldive”

Gaffe di Romina Power al concerto di Capodanno: la cantante ha chiesto se il prossimo anno l'appuntamento si può spostare alle Maldive.

Presente al concerto di Capodanno andato in onda su Rai1, Romina Power è stata protagonista di una gaffe prima di cantare sul palco di Potenza. La donna era presente insieme ad Al Bano a cui ha anche fatto una dichiarazione d’amore.

Gaffe di Romina al concerto di Capodanno

Presentatasi con una mise di colore giallo poco adatta per le basse temperature del capoluogo lucano, ha esordito con un “Ma l’anno prossimo non possiamo farlo alle Maldive?“. Gelo tra gli spettatori e nel conduttore Amadeus, che non ha saputo come reagire di fronte alla sua richiesta di cambiare location. Un’affermazione che non sarà passata inosservata nemmeno a tutti gli amministratori e sindaci della Regione Basilicata presenti nelle prime file.

Il luogo scelto per iniziare l’anno nuovo aveva infatti già suscitato polemiche.

La Rai aveva scelto la Basilicata per festeggiarlo e nel territorio qualcuno aveva criticato la scelta di dare spazio a Potenza e non ad altre cittadine. Romina Power ha così contribuito a rendere il clima ancora più rigido e freddo, cosa che le ha però permesso di fare anche una dichiarazione d’amore all’ex marito. Presente al suo fianco con un abbigliamento adeguato alla stagione invernale, gli ha detto che quando canta vicino a lui non ha mai freddo.

Poche parole accompagnate dai soliti sguardi complici da parte di una delle coppie più note della musica italiana. Frase che non ha mancato di essere commentata dagli utenti che sui social si sono sbizzarriti. “E Loredana Lecciso muta“, ha scritto qualcuno su Twitter alludendo al triangolo noto agli amanti della musica nazionale.