Elisabetta Gregoraci presenta ai followers di Instagram la sorella Marzia: la foto ha scatenato i fans.

Elisabetta Gregoraci è una showgirl calabrese tra le più amate del momento. È apprezzata da uomini e donne per la sua innegabile bellezza, simpatia e umiltà. Recentemente Elisabetta ha deciso di presentare ai suoi fans su Instagram sua sorella. La foto con Marzia Gregoraci ha scatenato i fans: chi è la misteriosa sorellina?

Marzia Gregoraci: la foto

L’ex moglie di Briatore, Elisabetta Gregoraci, ha mostrato su Instagram la sorella Marzia. Lo scatto ha lasciato i fans senza parole: la bellezza sembra essere di famiglia. Le due indossano dei bikini che lasciano poco spazio all’immaginazione. Nel post Elisabetta scrive: “Le Gregoraci 🙂 Sister” taggando la sorella accanto a lei.

Visualizza questo post su Instagram LE GREGORACI 😊 sister @marziagregoraci ❤️ Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) in data: 26 Dic 2019 alle ore 3:39 PST

Marzia, proprio come la sorella, ha ricevuto moltissimi complimenti per via della sua bellezza. “Buon sangue non mente” è il commento di alcuni allo scatto fatto durante una giornata in piscina.

Non mancano i ringraziamenti alla mamma per aver messo al mondo donne splendide come loro. Le due hanno illuminato l’Instagram.

Marzia Gregoraci: chi è

Marzia Gregoraci, classe 1982, vive a Soverato, in Calabria, mentre la sorella showgirl a Montecarlo. Nonostante la distanza le due sono costantemente in contatto e organizzano incontri quando possibile. Marzia ha due anni meno della sorella e il loro rapporto si è fortificato grazie ad alcuni eventi che le hanno unite ancora di più.

La morte della madre, in primo luogo, le ha spinte a cercare l’una il sostegno dell’altra per superare la dolorosa perdita. La nascita dei loro figli poi le ha avvicinate ulteriormente: Nathan Falco, nato dall’amore tra Briatore ed Elisabetta e Gabriel e Ginevra, i due bambini di Marzia, avuti con il marito Antonio Scaramuzzino.

Zia Elisabetta è inoltre la madrina della piccola Ginevra, nata a gennaio 2016. Entrambe molto religiose, le sorelle Gregoraci hanno fatto tempo fa un viaggio insieme a Medjugorje, in questa occasione Marzia scrisse:

“[…] Perché se la vita è un dono….una sorella lo è molto di più! Ti voglio un mondo di bene sorellina mia”

Se fisicamente le due sono molto simili, caratterialmente Marzia è sempre stata più riservata di Elisabetta che è un vulcano di energie.