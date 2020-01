Valentine Demy, il porno a 56 anni: “Voglio guarire dalla depressione”

Valentine Demy e il porno a 56 anni: accantonato il passato da pornostar, "sono caduta in depressione". Riprendendo a fare film hard spera di guarire

Non dimentica il suo passato a luci rosse: dopo il successo nei film hard di metà anni Novanta, è nei primi Duemila che ha deciso di intraprendere un nuovo percorso. Ma la sua vita, al contrario, ha preso una brutta piega, cadendo in depressione. Valentine Demy e il porno a 56 anni: è così che vuole combattere il momento di sconforto che sta affrontando.

All’anagrafe è Marisa Parra, ma il grande pubblico di appassionati la conosce con il suo storico nome d’arte: Valentine Demy. Dopo aver interpretato ruoli minori in alcune commedie cinematografiche, ha trovato la sua strada nel porno. Correva l’anno 1994. Presto è diventata una star nel panorama italiano.

Con la crisi del settore, compromesso anche dalla disponibilità esponenziale presente sul web, Valentine ha messo un punto alla sua carriera nell’hard, non smettendo però di divertirsi con gli spettacoli erotici. A farla tornare sui suoi passi, a 56 anni, è Max Felicitas. Il pornoattore, emergente nello scenario a luci rosse ma dal nome noto per le sue ospitate in diversi salotti televisivi, ha contattato Marisa per girare delle scene insieme. A tal proposito, Felicitas ha commentato soddisfatto: “La scena è stata molto divertente, sono onorato di aver riportato Valentine sul set dopo un decennio”.

Anche Valentine si è detta soddisfatta. La Parra, infatti, pare abbia gradito l’invito del collega. In questo modo, spera di risollevarsi dalla sua crisi interiore. Infatti, ha spiegato: “Quando ho smesso di girare film porno sono caduta in depressione. Ora che ho ripreso spero di guarire nuovamente”. Sarà per lei un nuovo inizio?