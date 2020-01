Luca Barbareschi vittima di violenza: “Sono stato abusato da un prete”

Luca Barbareschi ha rivelato il suo drammatico passato: da bambino sarebbe stato vittima degli abusi di un prete.

Luca Barbareschi: le violenze

Il dramma vissuto da Luca Barbareschi si è svolto quando l’attore era soltanto un bambino, e frequentava come studente un istituto religioso alle porte di Milano. Lì l’attore sarebbe stato abusato da un prete, suo insegnante. “Non mi sono ribellato”, ha detto, raccontando il peso che questa vicenda avrebbe portato nella sua vita. L’attore ha infatti dichiarato che si sarebbe sempre sentito in colpa da bambino pensando di essere stato lui la causa del terribile comportamento di quell’uomo. “Questa è la cosa peggiore della pedofilia perché chi ne è vittima si sente in colpa, pensa di essere stato lui stesso a creare quella situazione”, ha rivelato.





L’attore ha ritrovato la serenità e oggi è padre di cinque figli.

I primi tre li ha avuti dalla sua ex moglie, Patrizia Fachini, gli altri due invece dall’attuale compagna, Elena Monorchio. In un’intervista che ha destato scalpore l’attore ha confessato che avrebbe tolto l’eredità ai suoi figli per insegnare loro un’importante lezione di vita: la sua dichiarazione ha destato non poche polemiche in rete, ma lui ha chiarito che i suoi figli avrebbero studiato nelle migliori università e che lui avrebbe fatto di tutto per far sì che trovino da soli la propria strada nella vita. “Hanno studiato nelle migliori scuole, nelle migliori università: costano un milione di euro per l’educazione di quattro anni. Quando tu dai qualcosa ai figli che nessuno al mondo ha, allora ha già dato tutto”, ha detto.