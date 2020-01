All'interno della casa del GF Vip 4, Adriana Volpe è riuscita a far innervosire la scrittrice Barbara Alberti: ecco cosa è successo

Venerdì sera è entrata nella casa del GF Vip 4 anche la tanto apprezzata Barbara Alberti. La scrittrice di origini umbre ha inizialmente pensato solo a dispensare consigli e abbracci agli altri inquilini, tuttavia nelle scorse ore Adriana Volpe è riuscita a farla arrabbiare. Nello specifico, gli esordi della lite hanno avuto luogo quando i concorrenti hanno deciso di darsi dei turni per lavare i piatti. Quando la Alberti, al suo turno, senza fiatare si è messa a pulire le stoviglie, Adriana le si è avvicinata più volte domandandole di prendere il suo posto. Dopo qualche minuto, la giornalista 76enne ha dunque perso la pazienza, rivoltandosi apertamente contro la bionda presentatrice.

Gf Vip: lo sfogo della Alberti

“Ho finito, solo 5 minuti porca putt**a. Ca**o, lasciami lavare i piatti”.

Così ha dunque sbottato Barbara Alberti contro Adriana Volpe. La nota opinionista ha poi voluto riunire gli altri concorrenti del reality per spiegare loro che non devono trattarla in modo particolare. “Per disgrazia della vita ho incontrato gli ultimi giovani che amano pulire. Adriana poi è un’ossessa, non vuole che tocchi nulla”.





La sceneggiatrice ha quindi ribadito di essere anche lei particolarmente ossessionata dalla pulizia, chiedendo ai suoi compagni di avventura di lascarla fare. Barbara Alberti si sta dunque confermando come una delle donne più forti dello spettacolo italiano, anche all’interno della Casa del GF Vip. Insieme a lei, pure Antonella Elia ha già riservato delle chicche di tutto rispetto…