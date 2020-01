Chiara Nasti svela la sua ossessione: “Lo faccio 4-5 volte al giorno”

Chiara Nasti ha confessato ai fan la sua più grande ossessione: si tratterebbe di un'azione da lei compiuta anche 5 volte al giorno.

Attraverso i social Chiara Nasti ha reso partecipi i fan della sua più grande ossessione: “lo faccio anche 4-5 volte al giorno”, ha detto l’influencer, suscitando la curiosità del popolo web.

Chiara Nasti svela la sua ossessione

Chiara Nasti ha confessato di avere una vera e propria ossessione per i denti: per mantenerli puliti l’influencer li laverebbe anche 4-5 volte al giorno, si recherebbe frequentemente dal dentista e per evitare di macchiarli userebbe degli speciali accorgimenti (ad esempio berrebbe il caffè con la cannuccia, così da non macchiare lo smalto). Un sorriso perfetto ha bisogno di cure, e del resto lei stessa ha più volte mostrato ai fan le sue sedute dal dentista con fare ironico.

Nonostante l’influencer abbia dimostrato di tenere alla pulizia dei denti, sui social non sono mancate come sempre le polemiche: in molti infatti le hanno detto che per mantenere i denti forti e sani bisognerebbe lavarli soltanto 3 volte al giorno.

In realtà le opinioni a tal proposito sono discordanti, e Chiara non ha replicato ai commenti preferendo invece fidarsi del consiglio del suo dentista.





Durante le vacanze di Natale la bella influencer si è recata alle Mauritius dove – oltre a dispensare i suoi consigli di bellezza – ha trascorso alcuni giorni al sole seducendo i suoi fan con dei bikini mozzafiato. Archiviata la storia con Ugo Abbamonte sembra che Chiara Nasti abbia ritrovato la serenità, ma non si sa se ci sia già qualcun altro al suo fianco.