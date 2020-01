Imma Pirone, nota attrice di "Un Posto al Sole", lavora anche per una ditta di pulizie: "Aiuto mia mamma e lo faccio a testa alta"

Imma Pirone, 32 anni, nella celebre serie tv di Rai3 Un posto al sole interpreta la parte di una cameriera. Clara, questo il suo nome nella fiction, seduce persino Alberto Palladini, interpretato dall’accattivante Maurizio Aiello. Quello che tuttavia in molti probabilmente ignorano è che anche nella vita privata Imma svolge lo stesso lavoro.

La bella attrice ha infatti una piccola azienda familiare di pulizie, di proprietà della mamma. La giovane originaria di Torre del Greco, quando non impegnata nelle registrazioni della serie, si reca dunque per i condomini partenopei, per pulire scale e corridoi.

Imma Pirone, orgogliosa e felice

Come raccontato di recente dal lei stessa al quotidiano “Il Mattino”, Imma non vuole abbandonare la sua carriera di attrice. Dall’altro lato, tuttavia, non vuole lasciare da sola la mamma nel suo suo impegno lavorativo. “Si tratta di una piccola impresa di pulizie a conduzione familiare”, ha racconta la Pirone con orgoglio. “Con la mancanza di mio padre, la porta avanti solo mia mamma, che però fa molta fatica. È un lavoro duro e io non riesco a vederla così stanca.

Imma ha poi ribadito di non provare nessuna vergogna per il lavoro che svolge, portandolo avanti a testa alta. “È un lavoro umile e dignitoso”, ha sottolineato ancora l’attrice, ribadendo come grazie al servizio di pulizie i suoi genitori siano riusciti a crescere lei, le sue cinque sorelle e suo fratello. “Quando mio padre si è ammalato e poi è mancato 9 anni fa, ci siamo messi tutti insieme ad aiutare”, ha precisato infine la donna.