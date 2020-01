L'ex moglie di Umberto Tozzi è stata ritrovata morta nella sua abitazione. Aveva 63 anni

Serafina Scialo è stata ritrovata morta nella sua abitazione dai carabinieri di Udine, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco che hanno forzato la porta di casa. La donna aveva 63 anni e tra le ipotesi più probabili della morte si pensa a cause naturali. Umberto Tozzi non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito alla vicenda, la coppia si era separata nel 1984. i due ex coniugi, che sono rimasti sposati per circa 10 anni, avevano avuto un figlio: Nicola Armando.

morta l’ex moglie di Umberto Tozzi: le cause

L’ex moglie di Umberto Tozzi, Serafina Scialò era una collaboratrice scolastica presso la scuola Uccellis di Udine. Secondo le prime ricostruzione della vicenda, sembrerebbe che la donna non si presentasse a lavoro da giorni, l’ultima volta che si sarebbe presentata a lavoro sembra essere poco prima dell’inizio delle scorse vacanze natalizie.

I colleghi, allertati da questa assenza prolungata, hanno chiamato le forze dell’ordine che, con l’aiuto dei vigili del fuoco, hanno fatto irruzione nell’abitazione della Scialò, trovandola deceduta.

Le cause della morte sembrano essere naturali.